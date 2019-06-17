قال كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركزالداخلة، في الوادي الجديد، مساء اليوم، إنهم أجروا القرعة العلنية للمتقدمين للحصول على منافذ بيع بمدينة موط، بمقر ديوان عام الوحدة المحلية لمركز الداخلة.

وأضاف كمال، في تصريحات صحفية، أن عدد المتقدمين للحصول على منافذ بيع والمنطبق عليهم الشروط الخاصة بالحصول على منفذ بيع بمدينة موط بلغ (29) شابا، وعدد المنافذ التي تم إجراء القرعة عليها هو (21) منفذا.

وأوضح رئيس مركز الداخلة، أنه على جميع من رست القرعة عليهم سرعة التوجه إلى قسم الشئون المالية بمركز الداخلة، لاستيفاء الأوراق والتعاقد، وذلك خلال أسبوع من تاريخه.