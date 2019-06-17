قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن البنية التحتية لمصر أصبحت تشجع المستثمرين الأجانب والعرب على المجيء إلى مصر، حيث أن شبكة الطرق الجديدة لدينا ربطت جميع أنحاء الجمهورية، وتم أيضًا تطوير الموانئ البحرية والجوية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس لها أهمية كبرى للجانب البيلاروسي.

وأضاف "راضي"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن تكلفة العمالة في مصر ومقارنة ذلك بسعر الصرف بين العملة المصرية والعملات الأخرى تُشجع المستثمرين على الاستثمار في مصر سواء بإنشاء مصانع أو قرى سياحية، إلى غير ذلك، حيث يرى المستثمرون أن ذلك ميزة اقتصادية.

وأشار إلى أن بعض الشركات والمصانع البيلاروسية في مصر بدأت في تصنيع عربات النقل الثقيل والمعدات والآلات، مضيفًا: "دي بلد متقدمة جدا في الصناعة، ولديها خبرة كبيرة في مجال التكنولوجيا والصناعة والتجارة".