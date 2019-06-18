أجرى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مساء اليوم، جولة ليلية سيرا على الأقدام داخل مدينة دمنهور، تفقد خلالها ميدان إسماعيل الحبروك (تشاو مول)، حيث تجري أعمال تطوير ورفع كفاءة الميدان، كما تفقد حالة النظافة ورفع الإشغالات أسفل الكوبري العلوي وعلى جانبي مزلقان السكه الحديد.

وتابع المحافظ، خلال جولته التى بدأها من شارع إسماعيل الحبروك مرورا بمزلقان الاستاد وشارع عبدالسلام الشاذلي حتى مبنى المحافظة، أعمال النظافة ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع وخلوها من تراكمات الأتربة والمخلفات، وشدد على تكثيف أعمال النظافة بكافة الشوارع والميادين داخل المدينة والعمل على إظهارها بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بها كعاصمة الإقليم.

كما التقى المحافظ، بعدد من المواطنين خلال جولته واستمع منهم عن احتياجاتهم المختلفة من الخدمات والمرافق، التي تمس حياتهم اليومية، كما استمع منهم أيضا عن آرائهم وتقييمهم ومدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم في شتى القطاعات.