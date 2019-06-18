إيمي سمير غانم: "محدش يقارن بينه وبين حيوان.. هختار الحيوان فورا"

قالت الفنانة إيمي سمير غانم، إنها تعشق الحيوانات بكل أشكالها وأنواعها: "مينفعش حد يقارن بينه وبين أي حيوان هختار الحيوان طبعا".

وأضافت "غانم"، أثناء استضافته ببرنامج "واحد من الناس" والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي والمذاع على فضائية "النهار"، أنها تربي عددا من الحيوانات في منزل والدها وليس في منزل الزوجية الخاص بها، موضحة أنها وفي إحدى المرات وقفت بعد انتهاء 13 ساعة من التصوير حتى تطعم "حمارا" في الشارع: "عندي في عربيتي أكل للكلاب والقطط علشان طول ما أنا ماشية بأكل الكلاب والقطط.. بستمتع ودي الحاجة اللي بحب أعملها كل يوم".