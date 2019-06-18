قرر صبري عبدالمنعم، منسق عام حماية الطفل في كفر الشيخ، تشكيل لجنة برئاسته، ضمت في عضويتها، أماني مصطفى، مدير وحدة حماية الطفل، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة أمل حمادي، خبير نفسي باللجنة، وشيماء غازي، أخصائي اجتماعي باللجنة، لإعداد تقرير حول زواج طفلة لم يتخط عمرها الـ14عاما.

وتلقت إدارة حماية الطفل في ديوان عام محافظة كفر الشيخ، إخطارا من المجلس القومي للامومة والطفولة عقب تلقيهم بلاغ حمل رقم "156780/9"، يفيد زواج طفلة لا يتعدى عمرها 14 عاما، وتقيم بمدينة كفر الشيخ، وذلك أثناء توزيع "كارت" دعوة فرحها.

وكشفت تفاصيل بلاغ خط نجدة الطفل، عن توزيع "كارت" دعوة فرح وبه اسم العروس "ح.ع"، 14 عاما ونصف، من مواليد 15 ديسمبر 2004، والعريس "م.م"، وتحدد ميعاد الزواج بتاريخ 18 يوليو 2019، بناحية المدينة الصناعية.

أخطرت نيابة الأحداث في كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمود فؤاد، رئيس النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.