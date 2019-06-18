حسن الرداد: "مراتي بتمشي ومعاها شنطة أكل للحيوانات"

قال الفنان حسن الرداد إن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم تعتبر الحيوانات في حياتها شيئا مقدسا "بتمشي ومعاها شنطه أكل للحيوانات دايما".

وأضاف الرداد، أثناء مداخلة هاتفية له ببرنامج "واحد من الناس" والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع على فضائية "النهار"، أنه ومنذ الصغر لا يحب الكلاب "علاقتي بالكلاب أنهم يجروا ورايا"، موضحا أن زوجته أفضل سيدة في الأطعمة السريعة.

وأكد أن مسلسل "سوبر ميرو" قد حقق نجاحا كبيرا مع الأطفال وهم شريحة كبيرة من الجماهير التي دائما ما يهملها الفنانون، مشيرا إلى أنه يتفاءل بفضائية "النهار" ويرجع الفضل بنجاح أعماله إليها.