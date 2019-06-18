كشف مصدر طبي مسؤول، تفاصيل الحالة الطبية لمحمد مرسي العياط، والذي توفى عصر أمس الإثنين، إثر نوبة قلبية مفاجئة خلال جلسة محاكمته في قضية التخابر.

وأضاف المصدر أن مرسي لاقى رعاية طبية مستمرة، ولم يكن هناك أي تقصير بشأن ما يعانيه وحالته الصحية داخل أو خارج السجن، كاشفًا تعاون إدارة مصلحة السجون مع عدد من المستشفيات لخدمته ورعايته طبيًا.

وأوضح المصدر أنه مثلا في شهر فبراير 2017 تم نقل محمد مرسي، إلى أحد المستشفيات الخاصة لشكواه من آلام مستمرة فى ذراعه اليسرى وتم تحويله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وتم تشكيل لجنة طبية أكدت إصابته بعدة أمراض وهي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم والتهاب مزمن بالأعصاب.

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وتابع المصدر: "مرسى كان يعانى أيضاً من ورم حميد بالأوعية المبطنة بالمخ، كما كشفت اللجنة تشنجات عصبية بالجانب الأيسر للوجه".

ولفت المصدر إلى أنه في يونيو 2017 قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة بتوقيع الكشف الطبي على المذكور، وتم توقيع الكشف وكانت النتائج مماثلة للكشف السابق، كما أعاد القاضي القرار بالكشف عليه في نوفمبر من العام نفسه وتحديداً بتاريخ 29 نوفمبر 2017 بمستشفى السجن بطرة وتم تشكيل لجنة أخرى من 10 أطباء وبحضور كبير الأطباء الشرعيين وتم تأكيد الأمراض التى يعاني منها وخاصة أنه مريض بارتفاع ضغط الدم والسكري.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد: "بناء على ذلك تم وضع المذكور تحت الرعاية الطبية الدورية منذ نوفمبر 2017 وتقديم العلاج الطبي اللازم له بشكل دوري"، مؤكدا أن جميع الوثائق الطبية التي تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها للجهات المعنية.