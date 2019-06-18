تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
فيديو| ابنة محمد عبدالوهاب: والدي كان يرفض دخول أبنائه في مجال الفن
عصمت محمد عبدالوهاب: والدي كان يرتاح في العمل مع نجاة الصغيرة
ابنة الموسيقار محمد عبدالوهاب: والدي كان مُصابا بـ"الوسواس القهري"
حسن الرداد: "مراتي بتمشي ومعاها شنطة أكل للحيوانات"
خالد أبو بكر: النزاهة والشفافية سمة المحاكمات أمام القضاء
إيمي سمير غانم: "محدش يقارن بينه وبين حيوان.. هختار الحيوان فورا"
اختيارات الوطن
عاجل| تفاصيل وفاة محمد مرسي العياط أثناء محاكمته في "التخابر"
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18-6-2019 في مصر والدول العربية
خطة إسعافية متكاملة لتأمين "أمم أفريقيا".. وناقلات لأول مرة بالملاعب المصرية
إغماء وتشنجات وتمزيق الورق.. كواليس اليوم الخامس بامتحانات الثانوية
تفاصيل لقاءات السيسي بمسؤولي بيلاروسيا.. أشاد بتطور علاقات البلدين
الحكومة: الانتهاء من تشغيل 8.5 مليون بطاقة إلكترونية لتقديم خدمات «الضمان الاجتماعى»
الأكثر قراءة
النيابة تأمر بضبط وإحضار ابن نائبة أبوتيج المتهم بقتل مهندس زراعي
عاجل| ابن نائبة برلمانية يدهس مهندسا في أسيوط
عاجل| النيابة تصرح بدفن جثة محمد مرسي
15 سنة سجن لنائب مدير مطار في محاولة تهريب 10 آلاف قرص مخدر
مصدر طبي عن حالة مرسي الصحية قبل الوفاة: كان مريضا ولاقى رعاية مستمرة
شقيق المجني عليه في واقعة الدهس يطالب بتسليم ابن نائبة أسيوط للشرطة
فنانون يهنئون أسرة "الزعيم" بعد وصول خديجة محمد إمام: مبروك يا مو
عاجل| إحالة 14 متهما للمحاكمة الجنائية في حادث قطار محطة مصر
رنا هويدي تعود لجمهورها بعد إخلاء سبيلها في الفيديوهات الفاضحة: "من منكم بلا خطيئة"
عاجل| سقوط صواريخ على معسكر لقوات أمريكية شمال بغداد
عاجل