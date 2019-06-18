قالت عصمت عبدالوهاب، ابنة الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، إن والدها كان يرفض دخول أبنائه للمجال الفني، مضيفة: "هو كان ضد دخولنا للمجال الفني، ممكن يكون كان خايف علينا من التعب عشان هو تعب كتير في المجال ده"، وذلك خلال حوارها في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "DMC".

وأضافت "عبدالوهاب" أن والدها كان يقول لها دائما إنه إذا كان أحد من أبنائه لديه موهبة في الفن سواء الغناء أو التمثيل فهذا سيظهر وسيحكم عليه الجميع، مستطردة: "كان عنده حق، مفيش حد منا لا أنا ولا بقيت اخواتي عنده شغف بالفن أو الغناء".

وتابعت: "ولو كان عندنا الموهبة برضو مكنش هيشجعنا، كان بيقول إن الموهبة بتبان بدون تشجيع من أحد".