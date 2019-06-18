قالت عصمت عبدالوهاب، ابنة الموسيقار القدير الراحل محمد عبدالوهاب، إن والدها كان قريبا من كوكب الشرق أم كلثوم، وكانوا أصدقاء إلى حد ما، وذلك خلال حوارها في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "DMC".

وأضاف "عبد الوهاب" أنه بالرغم من وجود صداقة بين والدها وأم كلثوم، إلا أنهما لم يتعاونا في أعمال إلا بأوامر عليا، وكانوا يتواصلون فيما بينهم، مستطردة: "بس والدي تعاون مع أم كلثوم بأوامر عليا، اتأمروا أنهم يتعاونوا مع بعض".

وأشارت إلى أن التعاون أفرز عن روائع جميلة مثل أغنية "أنت عمري".