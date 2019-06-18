دليل آخر.. واشنطن تنشر صور تورط إيران في حادثة هجوم خليج عمان

في خطوة أخرى تدل على تورط إيران في هجوم خليج عمان، يوم 13 يونيو الجاري، نشر الجيش الأمريكي، صورًا جديدة لقوة من الحرس الثوري الإيراني وهي تزيل لغم لاصق لم ينفجر من الناقلة اليابانية، التي تعرضت للهجوم.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز"، ذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان يشرح الصور، أن إيران مسؤولة عن الهجوم بناء على أدلة من تسجيل مصور ومصادر، والمهارة المطلوبة لسرعة إزالة اللغم اللاصق الذي لم ينفجر.

ويظهر في إحدى هذه الصور، جسم معدني دائري ملتصق ببدن الناقلة اليابانية "كوكوا كوريجيوس"، وهذا الجسم، حسب البنتاجون، هو أحد المغناطيسات التي استخدمت لتثبيت لغم لم ينفجر تؤكد واشنطن أن الإيرانيين ثبتوه على السفينة ثم نزعوه بسرعة بعد الهجوم.

ونشر الموقع الإلكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأمريكي، مقطع فيديو، يظهر طاقم دورية إيرانية يزيل شيئًا من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة.

وتأتي الحادثة الجديدة، الثانية ضد ناقلات نفط في غضون شهر في المنطقة، وسط تصاعد مستمر للتوتر بين طهران وواشنطن التي وجهت أصابع الاتهام لإيران بعد تعرض 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط لعمليات تخريبية قبالة الإمارات في 12 مايو الماضي.