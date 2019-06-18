عاجل| وزير الخارجية السوري: لا نسعى للمواجهة المسلحة مع الجيش التركي

قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن بلاده لا تسعى للمواجهة المسلحة مع الجيش التركي في إدلب، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

وأضاف، أن تركيا تحتل أجزاءً من الأراضي السورية وموجودة في مناطق أحق للجيش السوري أن يكون فيها.

وكانت تعزيزات عسكرية تركية دخلت إلى ريف إدلب، بهدف دعم نقاط المراقبة التابعة لها هناك، حيث أفادت وزارة الدفاع التركية الخميس، بأن ثلاثة من جنودها أصيبوا في قصف متعمد من النظام على نقطة مراقبة تركية بإدلب، لكن وزارة الدفاع الروسية نفت التهمة عن النظام وألصقتها بـ"إرهابيين".

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس بالرد، وقال "لن نسكت إن واصل النظام السوري هجماته على نقاط المراقبة التركية في إدلب".