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صائد «عشماوى»: حاصرنا الإرهابى ومجموعته 3 أشهر

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بالفيديو| آيفون تطرح ميزة جديدة لإطالة عمر بطارياتها

بالفيديو| آيفون تطرح ميزة جديدة لإطالة عمر بطارياتها

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البنتاجون: عملية جارية لتحديد مصدر الألغام المستخدمة في هجمات الخليج

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تراجع ثقة المصريين فى «السوشيال ميديا»: عالم افتراضى زائف

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