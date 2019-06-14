تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر اعتزال الفنانة السورية أمل عرفة الفن، وذلك بعد هجوم الجمهور على أحد مشاهد المسلسل الكوميدي "كونتاك".

ويتناول المشهد تصوير عناصر منظمة الدفاع المدني المعارضة، مشاهد مفبركة للقصف ومساعدة الجرحى جراء القصف الجوي الذي تتعرض له إحدى المناطق في سوريا.

وفي المشهد يطلب أحدهم من أمل عرفة الصراخ على أولادها الذين يدعون الموت، ثم يسكب الدم عليهم كي تكتمل عناصر المشهد.

وبالتواصل مع مسؤول المكتب الإعلامي للفنانة أمل عرفة بسوريا، قال لـ"الوطن" إن ما تردد حول اعتزال "عرفة" الفن ليس له أساس من الصحة، وما قالته نتيجة رد فعل منها بعد الهجوم عليها من أحد مشاهد المسلسل الذي آثار الجدل، ولكنها عاشقة للفن، ولم تتخذ قرار اعتزالها حتى الآن.