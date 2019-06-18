تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الاثنين 18 يونيو، في مصر على النحو التالي:

النطق بالحكم على المتهمين في قضية "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"

تحدد محكمة جنايات القاهرة جلسة النطق بالحكم بإحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة" بأكاديمية الشرطة.

انطلاق فعاليات مؤتمر "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"

تنطلق فاعليات المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية ، تحت عنوان "المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة"بمشاركة رئيس مجلس الوزراء ، ووفد رفيع المستوى من كبار المسئولين من مصر والقارة الأفريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية ، ويشارك فى جلسات المؤتمر ونقاشاته عدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة وعمداء ومحافظين المدن الأفريقية وهيئات وجمعيات المجتمع المدني العاملين في مجال تطوير المحليات بالقارة الإفريقية .

بدء العمل ببطاقات شرح بطريقة برايل بمتحف جاير آندرسون

يبدأ العمل ببطاقات شرح بطريقة برايل بمتحف جاير آندرسون بالسيدة زينب بحضور وفد من المكفوفين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحت اشراف القسم التعليمي لذوي الإحتياجات الخاصة بالمتحف.

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد مؤتمره السنوي العشرين

يعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مؤتمره السنوي العشرين تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة" لمناقشة معدلات الزيادة السكانية و وأثرها على التنمية .

المركز القومي للبحوث ينظم ورشة عمل

ينظم المركز القومي للبحوث ، ورشة عمل بعنوان " الطحالب الجيل الثالث للوقود الحيوي : الإنتاج والاستخدام والتحديات والتوقعات " ؛ وذلك تحت رعاية: الدكتور محمد هاشم رئيس المركز و الدكتور عماد الدين حجاج المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية .

النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تستضيف ندوة لمناقشة كتاب "تجديد الخطاب الثقافي"

تستضيف شعبة النقد والدراسات، بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، ندوة لمناقشة كتاب "تجديد الخطاب الثقافي"، للدكتورة عزة بدر، فى تمام الساعة السابعة مساء، بمقر الاتحاد.

إقامة قمة مدراء تكنولوجيا المعلومات بمصر عام 2019

تقام قمة مدراء تكنولوجيا المعلومات بمصر عام 2019، والتي تنظمها شركة أي دي سي (IDC) العالمية وبشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ؛ وتستضيف القمة أكثر من 300 من قادة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة لمناقشة استراتيجيات النجاح في عصر الابتكار والتكنولوجيات الحديثة.

اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعًا ، لمناقشة مشروعي قانوني مقدمين من النائبة كارولين ماهر ؛ تناقش "تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996"، بالاشتراك مع لجان الخطة والموازنة، والشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية ؛ كما تناقش مشروع "تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، بالاشتراك مع لجنة القوى العاملة.

اللقاء الثقافي مع الحاصلين على منحة جمال عبد الناصر للقادة الشباب

ينظم المجلس الأعلى للثقافة اللقاء الثقافي مع الحاصلين على منحة جمال عبد الناصر للقادة الشباب من دول الاتحاد الأفريقي والتي تمنحها وزارة الشباب والرياضة المصرية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة .

"منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة"

ينظم الاتحاد من أجل المتوسط، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، "منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة" ، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية الدولية، وجمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الابيض المتوسط، والتمثيل التجاري المصري.

جامعة المنصورة تطلق مبادرة "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج

تطلق جامعة المنصورة مبادرة "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج وكذلك المتزوجين حديثا ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة و محمود المليجى نائب رئيس الجامعة وبرئاسة، الدكتور علاء مغاورى وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حفل كارمن سليمان على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية

يستضيف المسرح المكشوف بدار الاوبرا المصرية حفل للفنانة كارمن سليمان وذلك ضمن المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء .