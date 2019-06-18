استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل مساء يوم الاثنين، منتخب جنوب أفريقيا، بصالة 4 التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة فى هذا الحدث الرياضى الأبرز فى أفريقيا لهذا العام، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر.

وكان فى استقبال منتخب جنوب أفريقيا، قيادات شركة ميناء القاهرة الجوى، بقيادة المهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وشركة مصر للطيران وفريق من ادارة العلاقات العامة التي استقبلت الفريق بالورود.

وتحرص وزارة الطيران، في إطار استعداد الدولة المصرية لبطولة الأمم الأفريقية لكره القدم، على الاهتمام بتقديم كل التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الأفريقية والوفود المشاركة في البطولة من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كل الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.