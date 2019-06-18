سعر الدولار اليوم في مصر

تنشر "الوطن" سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18 يونيو أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك بينها "مصر والإسكندرية والأهلي"، وجاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 16.69 جنيه للشراء و16.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى -بيريوس

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16.72 جنيه للشراء و16.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم 16.72 جنيه للشراء و16.82 جنيه للبيع.