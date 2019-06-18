أشادت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالعمل المتعاون والمتكاتف والقائم بين الجامعة وكافة الأطراف في المحافظة من أجل تحقيق استراتيجية الدولة في تحسين الخدمات المتاحة للمواطنين وتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكدت أن إدارة الجامعة تحت قيادة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، تحرص على توفير كافة السبل والآليات المعاونة لخطة الدولة في دعم وتنمية المناطق الأكثر احتياجا وخاصة القرى والعشوائيات وذلك من خلال توحيد الصف وتكاتف الجهود مع عدد من مؤسسات المجتمع والمدني والقيادات التنفيذية والشعبية والمواطنين داخل محافظة أسيوط.

وأشارت إلى أن الجامعة تبنت في الآونة الأخيرة مبادرة رائدة "صنايعية مصر" والتي توفر ورش عمل وتدريبات لكافة الحرف الفنية التي تساعد المواطن في تحقيق دخل مناسب ومشروعات صغيرة تساهم في بناء أولى خطوات التنمية والتي سوف يتم استغلالها في تنمية وتطوير قرية شقلقيل.

وذكرت أن هناك إجراءات لوضع خطة ذات جدول زمني يبدأ بالتنمية البشرية والتدريب على المشروعات الصغيرة مع بحث إمكانية إنشاء مجتمع خدمي لمختلف المجالات مع مختلف الوزارات والتواصل مع وزارة الري وذلك لتعظيم الاستفادة من المساحات المهدرة في تطوير الخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في افتتاح مؤتمر "قرية شقلقيل قرية متطورة" والذي يأتي برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وبحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير علم المحافظ.

وأشار المهندس نبيل الطيبي، إلى أن المحافظة تحرص دوما على تعميق التعاون مع الجامعة في العديد من المشروعات المحلية التي تصب في مجملها في صالح المواطن، لافتا إلى أن التعاون بين الجانبين في تطوير ودعم قرية شقلقيل يعد من أهم أطر التعاون.

وأوضح أن قرية شقلقيل تعد من أكثر قرى محافظة أسيوط احتياجا والتي تعاني من قلة الخدمات الأساسية وضعف البنية التحتية بها، كما أوضح أن المؤتمر يمثل لبنة أولى في خطة تطوير شقلقيل والتي وقع عليها الاختيار كنموذج لتطوير العديد من القرى الأخرى.

وأشار المهندس ياسر عمر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن قرية شقلقيل تُعد من القرى الأصيلة في أبنوب والتي تتمثل مشكلتها الرئيسية في عدم وجود أراضي أملاك الدولة بها مما أصبح هناك صعوبة كبرى في إقامة مشروعات ضمنية على أرض شقلقيل، مؤكدا أن تنمية قرية شقلقيل يأتي على رأس الأولويات والتي تسعى فيها الدولة إلى تطبيق خطتها في تحقيق التنمية المستدامة ودعم القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

واستمع المسؤولون إلى مشكلات أبناء قرية شقلقيل أعقبها جولة ميدانية داخل القرية للتعرف على أهم مشكلاتهأ والتي جاء على رأسها قلة الخدمات الأساسية من وحدات صحية ومستشفيات ومكاتب بريد، وجود مدرسة واحدة فقط للتعليم الأساسي وهي لا تكفي لكل أبناء القرية، عدم استغلال بعض الأماكن الشاغرة.