نظم صندوق تحيا مصر، مساء أمس، حفلا بمناسبة توقيع برتوكولي التعاون مع مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان؛ لتطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في 103 قرى أكثر احتياجا بـ150 مليون جنيه، بحضور الدكتورة سحر نصر رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، واللواء محمد أمين إبراهيم، أمين الصندوق، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأرومان، وتامر عبدالفتاح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والفنانة نيلي كريم ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين.

جاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقاطني المناطق العشوائية والمناطق الأكثر احتياجا وخصوصًا القرى وتوجيهه لتنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة وتطوير وتحديث القرى الأكثر احتياجا، وتوفير كل متطلباتهم الاجتماعية؛ لتحويلها إلى مناطق حضرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية.

وقع برتوكول التعاون بين الصندوق ومؤسسة مصر الخير الدكتورة سحر نصر عن صندوق تحيا مصر، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، كما وقعت نصر واللواء ممدوح شعبان عن جمعية الأرومان برتوكول التعاون بين الصندوق والجمعية، وشهد التوقيع اللواء محمد أمين إبراهيم، أمين صندوق تحيا مصر.

وبموجب بروتوكول التعاون بين صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير سيجرى تنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة لـ3 قرى من القرى الأكثر احتياجا في محافظة سوهاج بمركز طهطا، وهي قرى: "الشيخ زين الدين – السوالم – عرب بخواج"، والتي يطقنها ما يقرب من 25 ألف نسمة، بهدف إحداث تنمية متكاملة بالقرية المستهدفة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والتدخلات التنموية في مجالات "الصحة – التعليم – التكافل الاجتماعي"، والتي تنعكس على تحسين نوعية الحياة لأهالي القرى، ومنها دعم قطاع الصحة بالقرى المستهدفة، تحسين المستوى المعيشي لأهالي القرى، دعم مؤسسات قطاع التعليم بالقرى المستهدفة، قطاع الخدمات البيطرية، قطاع الخدمات الشبابية، وتحسين جودة مياه الشرب بالقرى المستهدفة، بتمويل قدره 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.

كما سيجرى رفع كفاءة وتأهيل 2885 منزلا موزعة على 100 قرية في القرى الأكثر احتياجا، بتمويل 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر من خلال بروتوكول التعاون مع جمعية الأورمان.

ويعد هذا البرتوكول هو التعاون الثالث بين صندوق تحيا مصر وجمعية الاورمان حيث تضمن برتوكول التعاون الأول والموقع عام 2015 رفع كفاءة، وإعمار 4264 منزلا في 126 قرية، كما تضمن بروتوكول الثاني الموقع في عام 2016 رفع كفاءة وإعمار 3030 منزلا في 106 قرى.

وقالت الدكتورة سحر نصر رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، إنه منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تأسيس الصندوق، أعد برنامج متكامل للتنمية العمرانية يتضمن خططا لمساندة الدولة في مواجهة مشكلة العشوائيات، ورفع كفاءة القرى الاكثر احتياجا، والمشاركة في توفير حياة كريمة لسكان المهددة للحياة. ونجح الصندوق في معاونة أجهزة الدولة لتوفير سكن كريم لسكان المناطق العشوائية والمهددة للحياة والقرى الأكثر فقراً، بمساهمة تجاوزت مليارَى جنيه.

وأضافت أن الصندوق عمل على المشاركة في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة كمدينة تحيا مصر بالأسمرات، وإحلال وتجديد المساكن كما تم في مشروع بشائر الخير بالإسكندرية وحي العسال بشبرا، إلى جانب الارتقاء ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في أكثر من 242 قرية بـ18 محافظة.

وأوضحت نصر ان الصندوق يساهم حاليا في تجهيز وفرش 6000 وحدة سكنية جديدة بحي الأسمرات والمحروسة استعدادا لنقل عدد من الأسر إليها.