بدأت وقائع المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره البيلاروسي في العاصمة مينسك.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ زيارته لبيلاروسيا صباح أمس الإثنين، في بداية جولته الأوروبية.