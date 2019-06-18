قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعا موسعا مع مجلس رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات البيلاروسية التجارية، وترأسه من جانب رجال أعمال بيلاروسيا رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيلاروسيا، وحضره رئيس بيلاروسيا، ومن الجانب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق من الوزراء.

وأضاف راضي خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ الجانب البيلاروسي كان به مجموعة رجال الأعمال والشركات المختلفة، وحضر مجموعة صناعية ومجموعة شركات السياحة، ومجموعة نظم التأمين للمنشآت ومجموعة لتكنولوجيا المعلومات.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة إلى وجود جولات مكثفة لمسؤولين مصريين وبيلاروس لتوطين الصناعة في مصر، خاصة الشحن الثقيل والنقل وتوطين الصناعة، بهدف نقل الخبرة والتكنولوجيا، مع توطين الصناعة وتوطين الإنتاج في مصر بشكل مشترك، موضحا أنّ الجانب البيلاروسي لمس من الجانب المصري التعلم السريع ومواكبة التكنولوجيات.

وأكد راضي أنّ مصر لها أولوية كبيرة جدا بالمنطقة لدى الجانب البيلاروسي، أولها الموقع الجغرافي المتميز، وثانيها المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس، إضافة إلى أنّ مصر تجمعها بالدول العربية والإفريقية والأوروبية اتفاقيات تجارة حرة، ما يضيف ميزة كبيرة جدا لأي منتج وسلع في مصر، وتعطي أفضلية كبيرة جدا للتصدير من مصر لتلك الدول، وتكون مصر عبارة بوابة للدول الإفريقية التي تحتاج منتجات كثيرة جدا، إضافة لتكلفة العمالة في مصر مقارنة بسعر الصرف تعتبر تكلفة اقتصادية ومنخفضة بالنسبة للشركات العالمية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أنّ البنية التحتية في مصر حاليا شهدت طفرة نوعية من حيث الطرق والكباري والموانئ، وتوفير الطاقة واكتشافات الغاز وتوفير الطاقة والكهرباء والمنطقة الاقتصادية على محور قناة السويس وتحرير سعر الصرف، وتحويل الأرباح لشركات مصر في الخارج، وأصبح المناخ مشجع للإنتاج وتوطين الصناعة في مصر.

واستكمل راضي أنّ العلاقات المصرية البيلاروسية في طريقها للنمو، إذ توجد الإرادة السياسية المتبادلة على أعلى مستوى بين الرئيس السيسي والرئيس البيلاروسي، وهناك أيضا رغبة كبيرة من رجال الأعمال البيلاروسيين لزيادة أعمالهم في مصر، ومن المقرر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين، بينها مذكرة تفاهم لإنشاء وتأسيس منتدى رجال أعمال مشترك بين مصر وبيلاروسيا، كما لفت إلى أنّ السياحة الروسية زادت بنسبة كبيرة جدا.