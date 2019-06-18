حملة أمنية على قرى ومدن كفر الشيخ لضبط الخارجين عن القانون

شن ضباط إدارة البحث الجنائي في كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، حملات أمنية متوازية على قرى مدن ومراكز المحافظة، بهدف مكافحة مختلف الجرائم، وضبط العناصر الخطرة وذوي الأنشطة الإجرامية، وحائزي الألعاب النارية.

وخلال هذه الحملات، تم القبض على "أ.ع.ع"، 33 عاما، عاطل، وبحوزته طبنجة معدلة بقصد الدفاع، و130 جرام حشيش بقصد الإتجار، و280 جنيها، وهاتف، وتحرر المحضر 5716 ـ 2019 جنايات مركز الرياض، كما تم ضبط "ح.ح.ا"، 31 عاما، عاطل، بحوزته طبنجة معدلة بقصد الدفاع، و50 جرام هيروين بقصد الإتجار، و300 جنيه، وهاتف، وتحرر المحضر 13442 ـ 2019 جنايات مركز دسوق.

وضبطت الحملات "س.أ.ا"، 35 عاما، عاطل، وبحوزته فرد خرطوش بقصد الدفاع، وطلقتين من ذات العيار، و40 جرام هيروين بقصد الإتجار، و120 جنيهًا، وهاتف، وتحرر المحضر 9755 ـ 2019 جنايات مركز الحامول، وضبط "خ.م.م"، 28 عاما، عاطل، وبحوزته 20 جرام هيروين بقصد الإتجار، و295 جنيها، وهاتف، وتحرر المحضر 5052 ـ 2019 جنايات مركز فوه.

كما ضبطت "ا.ص.ر"، 29 عامًا، عامل، وبحوزته 50 جرام حشيش بقصد الإتجار، و150 جنيها، وهاتف، وتحرر المحضر 2506 ـ 2019 كفر الشيخ، كما تم ضبط "م.د.ج"، 38 عاما، عامل، وبحوزته مطواة بقصد الدفاع، وتحرر المحضر 152 ـ 2019 جنح قسم ثان كفر الشيخ.

وتمكنت الحملات من ضبط "م.س.ع"، 38 عامًا، مسجل شقى خطر، وبحوزته خنجر بقصد الدفاع، وتحرر المحضر 153ـ 2019 قسم ثان كفر الشيخ، وضبط "م.ك.م"، 21 عامًا، عاطل، وبحوزته "كتر" بقصد الدفاع، وتحرر المحضر 154 ـ 2019 جنح قسم ثان كفر الشيخ، وتم القبض على "م.ح.ف"، 24 عامًا، عاطل، بحوزته مطواة بقصد الدفاع، وتحرر المحضر 229 ـ 2019 جنح مركز كفر الشيخ، وأيضًا "ص.ع.ا"، 41 عامًا، عاطل، وبحوزته "سنجه" بقصد الدفاع، وتحرر المحضر 6783 ـ 2019 مركز كفر الشيخ.