ينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غدا، ورشة عمل تحت عنوان "مصر وكوريا.. نحو تعزيز سبل التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر"، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية بجمهورية كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أنّ يشارك في الورشة المهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسفير هاني سليم نائب وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والسفير يوان يو شول سفير دولة كوريا بالقاهرة، ويونج سانج هيون نائب وزير الخارجية الكوري للشؤون الاقتصادية، فضلا عن مشاركة واسعة لعدد من الوزارات ونخبة كبيرة من الخبراء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين الكوريين والمصريين، وجهات غير حكومية وممثلين عن القطاع الخاص.