أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن توقيع الاتفاق التنفيذي لحصول مصر على قرض من البنك الدولي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

"الوطن" توضح تفاصيل القرض الجديد كما يلي:

- وقعت مصر والبنك الدولي، اتفاقية لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار، في ختام زيارة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، الي مصر.

- تركز الاتفاقية على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مشروع "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل"، الذي يهدف إلى ازالة اى عقبات تواجه الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري.

- يمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة.

- يستثمر المشروع 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار بغرض بناء المراحل الأولي لنظام الاستثمار بمصر.