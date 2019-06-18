عقد أمس بمقر وزارة الخارجية اجتماعات اللجان الفرعية المعنية بالاقتصاد الحديث والمستدام المنبثقة عن اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي لجان الصناعة والتجارة والخدمات والاستثمار، الزراعة، والثروة السمكية، والتعاون الجمركي.

وشارك في الاجتماعات الثلاثة كبار المسؤولين من وزارات الخارجية، التجارة والصناعة، الزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار والتعاون الدولي، ومصلحة الجمارك، التي رأس وفدها رئيس مصلحة الجمارك.

وناقش الجانبان المصري والأوروبي بشكل معمق التعاون المشترك في مجالات اللجان المذكورة، بما في ذلك أي صعوبات تعترض سبل التعاون المشترك.

وأكد الجانبان حرصهما على توسيع وتنويع مجالات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وتوسيع آفاق التعاون المستقبلية للجانبين، ويدعم تنفيذ غايات وأهداف اتفاقية المشاركة.