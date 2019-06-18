تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم، محطة التنقية الشرقية للاطمئنان علي استعدادات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ومراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والبدالات، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، على مستوى المحافظة وخاصة في المناطق المحيطة بملاعب التدريب.

وشدد "قنصوة" على ضرورة عمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها، ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي وقيادات الشركة والعاملين بها.

وكلف المحافظ رئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة المعدات وقطع الغيار وتوافر السائقين، و توفير سيارات شفط مدمجة وبدال وسيارة سيول وتدخل سريع في المنطقة المحيطة بالاستاد، وكذا معدات بديلة بمحيط مناطق تواجد الفرق المشاركة، وملاعب التدريب؛ لتلافي حدوث أي مشكلة أثناء فترة البطولة، ولإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها، بالإضافة إلى مراجعة خطة تمركز سيارات الطوارئ ومعدات الصرف التابعة للشركة في المناطق الحيوية بالمحافظة، والتأكد من توافر العاملين عليها بشكل مستمر.

وقدم المحافظ الشكر لجميع العاملين بشركة الصرف الصحي على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الجميع فريق عمل واحد ويعمل بشكل مؤسسي والجميع يعمل من أجل الإسكندرية ولتحقيق الصالح العام، متمنيا التوفيق للجميع و دوام العمل بجد واجتهاد للنهوض بالمدينة واستعادة مكانتها التي تستحقها.

من جانبه، أوضح اللواء محمود نافع، إنه تم تخصيص 5 سيارات "مدمجة، وبدال، وشفط، وسيول، وسيارة تدخل سريع" في المنطقة المحيطة بالاستاد، للتدخل في حالة الحاجة إلى ذلك، كما تم عمل تجربة مساء أمس، لاختبار شنايش الأمطار والتأكد من جاهزيتها واستعدادها.