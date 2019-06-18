قال الشيخ نشأت الصاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم، إنه جرى تفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي والشعبة الإسلامية، بمجمع معاهد سموحة، حيث يؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة الصرف، كما يؤدي طلاب الشعبة الإسلامية الامتحان في مادة التاريخ.

وشدد الصاوي على هامش الجولة، على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لامتحانات الشهادة الثانوية، وتهيئة المُناخ المناسب لأداء الامتحان، والتأكد من خلو اللجان من الهواتف المحمولة سواء مع الطلاب أو الأعضاء المشاركين داخل اللجنة، وتحذير الطلاب من أي محاولة للغش، مؤكدًا أن الطالب الأزهري يجب أن يكون قدوة في المجتمع بصفاته وأخلاقه.

وأكد أن الامتحان جاء في مستوى الطلاب بجانب وضوح الأسئلة وعدم خروج أي منها عن المنهج المقرر.

وتابع: "نصحنا الطلاب بالجد والاجتهاد والتفوق حتى يكونوا في طليعة الشباب القادر على النهوض بوطنه وأمته من خلال تميزه وتفوقه العلمي".