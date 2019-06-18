قال الدكتور منصور عبد الوهاب، أستاذ اللغة العبرية، والمشارك في صناعة فيلم "الممر"، إنه يوجه الشكر للقوات المسلحة والشؤون المعنوية، والتي ساعدت صناع فيلم في جميع مراحله على خروجه بهذا الشكل المتميز في النهاية.

وأوضح عبدالوهاب، خلال لقاء مع حسام الدين حسين وأحمد خيري، مقدما برنامج "صباح الورد" على قناة TeN، أن مفهوم قيمة القوات المسلحة كان غائبا إلى حد كبير عن كثير من الأجيال الشابة، وهو ما بدأ الفيلم لإعادته مرة أخرى، وإعادة بناء الشخصية الوطنية مرة أخرى ويذكر الأجيال الأكبر والمشاركين في كل تلك الحروب.

ونوه أستاذ اللغة العبرية، إلى أن مشاركته في الفيلم هي المشاركة الخامسة، منها فيلم "ولاد العم"، ومسلسل "فرقة ناجي عطا الله" و"مأمون وشركاه".