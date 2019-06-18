قال مصدر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق المقاصة ونجم الزمالك السابق، سيمثل غدًا الأربعاء أمام لجنة التحقيق بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنَّه سيحضر التحقيق مجموعة من المحامين و3 من أعضاء المجلس وشخصية قضائية رفيعة المستوى، للتحقيق معه فيما نُسب إليه من الإساءة لجمهور كرة القدم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأرسل المجلس الأعلى للإعلام استدعاءً رسميًا لـ"ميدو"، أمس، قائلاً: إنَّ ذلك جاء بمناسبة نشر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عبر "فبس بوك" المنسوبة إلى لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام –وشهرته (ميدو)- مواد تحمل سبًا وقذفًا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع والتي من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم.

وبدوره، أرسل المجلس الأعلى للإعلام خطابًا إلى جهاز تنظيم الاتصالات للاستفسار عما إذا حدث اختراق لصفحة ميدو لحسابه على "فيس بوك" من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية معه.