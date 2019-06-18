1000 طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة.

وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر عدد قطاران بحمولة إجمالية 2674 طنا، في حين غادر عدد 938 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51579 من البضائع العامة منها عدد 123 سيارة نقل محملة بـ 6214 طن قمح.

كما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 99996، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40112 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5460 طن فوسفات و13110 أطنان يوريا و1100 طن رمل و916 طن ألواح جبس و500 طن علف بنجر.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 931 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 181 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 494 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1000 طن قمح 6403 طن حديد و806 أطنان خشب و4786 طن خردة و3376 طن أرز و9221 طن ذرة 7200 طن نواتج.