سلم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، 10 عقود جديدة لتقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على تلك الأراضي بـ 5 مراكز بالمحافظة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وطبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتفعيل منظومة التقنين واسترداد حق الشعب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقيم بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، وبعض رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي منظومة التقنين بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط، إنه جرى تسليم 10 عقود تقنين لواضعي اليد بمراكز أبوتيج وديروط وساحل سليم والغنايم وصدفا كدفعة جديدة من عقود التقنين والتي يتم تسليمها فور الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب " وذلك بصفة اسبوعية بعد إنهاء إجراءات السداد لـ 25% من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع مع الالتزام بشروط العقد الخاصة بالأراضي الزراعية وأراضي المباني.

وأكد على استمرار عمل المنظومة بالمحافظة واستكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين، لافتا إلى أن إجمالي طلبات التقنين بالمنظومة بلغ 17 ألفا و607 طلبات بالقرى والمراكز.