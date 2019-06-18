قال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه جرى بدء فعاليات المبادرة القومية للتنشيط السياحي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأضاف بهاء، أن المبادرة شارك فيها كوادر من وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب بالمحافظة، و(45) من طلائع الإسماعيلية، و(8) طلائع من محافظة القاهرة و(6) من محافظة الوادي الجديد، وعدد من الشباب المتطوعين التابعين لوزارة الشباب والرياضة.

وأكد أن فعاليات اليوم الأول للمعسكر تضمنت زيارة قرى بلاط الفرعونية ودير الجبل ومصانع الخوز ببلاط.