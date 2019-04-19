تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، مركز شباب بدخلو بمركز الداخلة، يرافقة كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة، وبهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة وعدد من التنفيذيين.

وقال كمال إبراهيم، رئيس مركز الداخلة، إن المحافظ أشاد بأعمال التطوير التي جرت بالجهود الذاتية وشملت إقامة مصلي وصالة لياقة بدنية، بالإضافة إلى مشروع زراعة ألف نخلة تابع للمركز، ونادي اجتماعي مجهز كمتنفس للمواطنين ولإقامة المناسبات خلال زيارته لمركز الداخلة.

وأضاف كمال، أن المحافظ دعم مركز الشباب بـ 50 ألف جنيه تقديرا لما قام به من أعمال تطوير وإنشاءات، وللمساهمة في إقامة مشروع 5 صوب زراعية وتجهيزها بأحداث وسائل الري الحديث.