"لوكاشينكو": زيارة السيسي لبيلاروسيا "تاريخية"

وصف رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبلاده بأنها "تاريخية"، قائلا: "إن هذه هي الزيارة الأولى لرئيس دولة أفريقية عملاقة لبلدنا."

وأضاف "لوكاشينكو" خلال لقائه الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري بين بيلاروسيا ومصر يقدر بـ100 مليون دولار سنويًا، وهذا يعد "بداية جيدة" لتنمية التعاون بين البلدين.

وذكر "لوكاشينكو"، أنه خلال زيارته للقاهرة عام 2017، حدد الطرفان خطة عمل مستقبلية، قائلا: لقد فعلنا الكثير من حيث تنفيذ هذه الخطة ومضاعفة حجم التبادل التجاري لأكثر من 100 مليون دولار، مقابل حوالي 50 مليون دولار سنويًا، وهذه بداية جيدة، ولكنها ليست الحد النهائي.

وكان رئيس بيلاروسيا قد دعا الرئيس السيسي في أغسطس 2017 لزيارة مينسك في أي وقت مناسب له.

ووقعت مصر وبيلاروسيا عدة اتفاقيات ومذكرات تعاون، ففي نوفمبر 2018 جاء التوقيع بالأحرف الأولى على خارطة طريق تعزيز التعاون الاقتصادي للعامين 2019-2020، بين وزارتي التجارة في البلدين.

وبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 108 ملايين دولار خلال عام 2018 بزيادة تقدر بأكثر من 11% عن 2017، فيما شهدت قيمة التجارة البينية زيادة ملحوظة تقدر بنحو 68.5% مقارنة بعام 2016.

وحافظت السياحة البيلاروسية في مصر على تدفقها في السنوات الماضية، حيث بلغ عددهم 123 ألف سائح عام 2017، بينما تخطط السفارة البيلاروسية لدى القاهرة لعقد أنشطة مختلفة وزيارات متبادلة لدعم السياحة بين البلدين.