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بالصور| الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء بيلاروسيا

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عاجل| وزير الخارجية السوري: لا نسعى للمواجهة المسلحة مع الجيش التركي

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غدا.. شعبة الأدوية تعقد ندوة لمناقشة مشروع قانون الهيئة العليا للدواء

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"الصحة" تبدأ تشكيل "صف ثاني" من الكوادر الشابة في مختلف المحافظات

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