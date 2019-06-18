"القومي للترجمة" يطلق جائزة لترجمة الأدب الصيني

أعلن منذ قليل ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بالمركز القومي للترجمة، شروط مسابقة الترجمة عن الصينية، والتى يقدمها المركز بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني، بحضور كل من الدكتور أنور مغيث مدير المركز القومى للترجمة، والمستشار الثقافى الصيني، ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، والكاتب الصيني تشي ايفنغ.

وتتضمن شروط المسابقة:

أن يكون عمر المتقدم من مابين 25 لـ45 عاما على أن يقوم المتقدم بترجمة العمل الروائي "اختفاء فتاة اسمها تشن جيفانغ"، من تأليف الكاتب شي ايفنغ، والمتاح نصه الصيني على صفحة المركز الثقافي الصيني على "فيسبوك".

وتكون الترجمة من اللغة الصينية إلى العربية مباشرة، ويتم فتح باب المسابقة من تاريخ الإعلان عنها اليوم 18 يونيو وحتى ١٨ سبتمبر، ويتم تسليم العمل المترجم إلى إدارة التدريب والجوائز بمقر المركز القومي للترجمة.

والجوائز 2000 دولار للمركز الأول، وطباعة العمل وصدوره باسم الفائز عن المركز القومى للترجمة بجائزة 1000 دولار للمركز الثاني، وجائزة 500 دولار للمركز الثالث، كما تقدم جوائز تشجعيه بقيمة 200 دولار للفائزين من المركز الرابع وحتى العاشر.