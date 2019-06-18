الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال افتتاح أمم أفريقيا 2019

توقع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ تتراوح درجات الحرارة خلال افتتاح بطولة الأمم الأفريقية في مصر الجمعة المقبل، بين 34 و35 درجة مئوية، بينما تتراوح نسب الرطوبة من 50 حتى 60%.

ونصح عبدالعال في بيان عن الأرصاد الجوية اليوم، المواطنين الذين يذهبون إلى الاستاد لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا 2019، بارتداء غطاء واق للرأس والإكثار من تناول العصائر والمياه وارتداء الملابس القطنية.

من جانبه، نصح محمود عبدالمنعم مدير عام التحاليل، بالاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار 24 ساعة على الأرقام الآتية، في حال الطوارئ، وهي، 2464672 - 24834625.