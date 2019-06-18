وقع الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، وإيهاب بيتا، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بروتوكول تعاون لإقامة مجموعة من الندوات التثقيفية للشباب بالمراكز والنوادي خلال صيف 2019.

وقال الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثفيف والإعلام في المحافظة، اليوم، خلال اجتماعه مع وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن إدارة التثقيف والإعلام نسقت بين مديرية الصحة والشباب والرياضة، لإقامة مجموعة من الندوات التثقيفية، عن أضرار التدخين والمخدرات على الصحة العامة للفرد وآثارها السلبية على المجتمع.

وأشار مدير التثقيف إلى أن الأول من يوليو المقبل سيشهد انطلاق سلسلة من الندوات التثقيفية على مستوى المحافظة، بهدف توعية الجيل الجديد من الشباب بعدم الوقوع في أسر التدخين والمخدرات، متمنين صحة دائما لشباب اليوم ورجال الغد.

وأوضح فتحي عثمان أن الإدارة تعرض وسائل بصرية وأفلام توضح مراحل الإدمان والنهاية المأساوية للمدمن، كما تناقش أسباب إدمان التدخين والمخدرات مع الشباب وطرق الامتناع و التعافي.