نشب حريق صباح اليوم، بإحدى العائمات السياحية المتراكبة بإحدى الورش بناحية البدرشين في الجيزة.

وانتقل أجهزة حماية النيل بالقاهرة الكبرى؛ لمراجعة الموقع والتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية في هذا الشأن.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة من أجهزة قطاع حماية نهر النيل لمجرى نهر النيل، ورصد أي تعديات أول بأول.

وتبين للإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة ان العائمة السياحية المسماة "ميريت الباشا" المكونة من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية بالبر الغربي لنهر النيل عند الكيلو 20.500 بمقياس الروضة قد حدث بها حريق أثناء أعمال الصيانة الخاصة بها.

وبمراجعة الموقف، تبين أن المركب محرر بشأنها محضر رسو مخالف رقم 45 لسنة 2019 اعتبارًا من موعد الرسو في 13 فبراير 2019، ومستحق عليها مقابل انتفاع بمبلغ 770 ألف جنيه.

وتحرر عن ذلك محضري مخالفة طبقًا للقانون رقم 48 لسنة 1984، والقانون رقم 12 لسنة 1984، وجارِ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.