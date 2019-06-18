أطلقت وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي المصري، أول بوابة إلكترونية في مجال التكنولوجيا المالية في مصر FinTech Egypt، والتي تعد أحد أهم مخرجات استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار التي سبق وأعلن عنها البنك المركزي خلال مؤتمر الشباب بأسوان، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها "المركزي" نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي، ومن منطلق دوره كمحفز وداعم للتطوير.

خطوة جديدة على طريق التحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي

من جهته، قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن بوابة FinTech Egypt خطوة جديدة للبنك المركزي المصري على طريق التحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، حيث تعمل البوابة على دعم وربط كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية بما فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة، والمؤسسات المالية، ومقدمي الخدمات التكنولوجيا المالية، والخبراء، والمستثمرين.

وقالت الدكتورة رشا نجم، مدير عام التكنولوجيا المالية والابتكار بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات أن "FinTech Egypt تعد بمثابة منصة موحدة لدعم وتشجيع منظومة التكنولوجيا المالية وزيادة كفاءتها من خلال خلق فرص جديدة في مجال التكنولوجيا المالية عبر زيادة التواصل بين كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية، وتقديم تغطية كاملة لأهم الأحداث والأخبار المتعلقة بمجال التكنولوجيا المالية، بجانب دعم تمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة عن طريق توصيلها بالمستثمرين وصندوق دعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، وإتاحة التقديم للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية والذي يعمل كبيئة اختبار افتراضية لاختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.

ويمكن زيارة البوابة الإلكترونية FinTech Egypt عن طريق: الموقع الإلكتروني من هـــنـــــــــا

صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر، إنستجرام، ويوتيوب" باسم FinTech Egypt official.