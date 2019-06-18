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أجيري يستقر على 11 مقاتلاً للبحث عن عرش أفريقيا

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وزير الزراعة يحيل 6 من العاملين بالإصلاح الزراعي في بني سويف للنيابة

وزير الزراعة يحيل 6 من العاملين بالإصلاح الزراعي في بني سويف للنيابة

الرئيس السيسي يزور البرلمان البيلاروسي ويبحث تعزيز الشراكة بين البلدين

الرئيس السيسي يزور البرلمان البيلاروسي ويبحث تعزيز الشراكة بين البلدين

أمن القليوبية يضبط متهمين متورطين في النصب علي صيدليات كبرى بـ"بنها"

أمن القليوبية يضبط متهمين متورطين في النصب علي صيدليات كبرى بـ"بنها"

رئيس "ميكانيكا الري": استيعاب كميات المياه الزائدة في مصرف فارسكور

رئيس "ميكانيكا الري": استيعاب كميات المياه الزائدة في مصرف فارسكور

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