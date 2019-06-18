أمن القليوبية يضبط متهمين متورطين في النصب علي صيدليات كبرى بـ"بنها"

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على متهمين متورطين في محاولة نصب على مجموعة صيدليات كبرى بمدينة بنها، عن طريق تزوير أوراق شركة شهيرة للبترول للحصول على كمية كبيرة من الأدوية.

وتلقى قسم ثان بنها، بلاغًا من المسئول عن إدارة صيدليات بضبط شخصين بأمر توريد، وشيك بنكي مزور، أثناء استلام بضاعة قيمتها حوالي 200 ألف جنيه، وذلك بعد الاستعلام عن الشيك الذي تبين أنه مسحوب على حساب مغلق منذ عام 2014، بتوقيع مزور لمدير المشتريات بالشركة.

بالانتقال والفحص تم ضبط المتهمين وهما "هشام.ع" من القليوبية، و"هاني.م" من الجيزة، لديوان القسم، وبدأ رجال المباحث فى اتخاذ اللازم ومناقشة المتهمين وتحرر المحضر اللازم.

وبالعرض على النيابة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المتهمين. وتبين أن كل المكاتبات والعقود والأوراق بحوزة المناديب عبارة عن مستندات خاصة بشركة البترول مسحوبة صورة سكانر من مكاتبات حقيقية وتم التلاعب في الأرقام والبيانات المدونة بها.