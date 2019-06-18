الرئيس السيسي يزور البرلمان البيلاروسي ويبحث تعزيز الشراكة بين البلدين

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، زار البرلمان البيلاروسي، بعد ظهر اليوم، في إطار اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى بيلاروسيا.

وكان في استقبال السيسي، رئيسي غرفتي البرلمان، اللذان أعربا خلال المباحثات عن ترحيبهما بزيارة الرئيس إلى مينسك، مشيدين بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والبيلاروسي.

كما أكدا حرص بلادهما على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية، التي شهدت طفرة كبيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني، الذي حظى بدفعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة في أعقاب تشكيل مجموعة الصداقة المصرية البيلاروسية البرلمانية.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تطلعه بأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وبيلاروسيا، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين الصديقين.

كما تناول اللقاء بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في مجالات التعليم العالي والفني والعلوم والثقافة والسياحة والصناعة.

كما تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وكذا الهجرة غير الشرعية، حيث ثمن رئيسا غرفتي البرلمان البيلاروسي جهود مصر الكبيرة في هذا الصدد، على نحو رسخ دورها كركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط".