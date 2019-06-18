تنطلق يوم الجمعة المقبلة أولى القوافل الدعوية المشتركة بين علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى مدينة حلوان بمحافظة القاهرة، وتقوم القافلة بأداء خطبة الجمعة وموضوعها: "مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر".

وأكد بيان الأوقاف أن القوافل تأتي في إطار التعاون المشترك المثمر بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وبيان يسر وسماحة الإسلام، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف عن صدور الترجمة الفرنسية لكتاب "فقه الدولة وفقه الجماعة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف"، وصدور الترجمه الألمانية لكتاب "الفهم المقاصدي للسنة النبوية"، والصادران حديثًا عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.