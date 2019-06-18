يقيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الذي تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة في دورته الخامسة والثلاثين، التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر 2019، الدورة السادسة من مسابقة ممدوح الليثي للأفلام الروائية الطويلة، حيث رصدت أسرة الكاتب ممدوح الليثي جوائز مالية قدرها 30 ألف جنيه مقدمة من الإعلامي عمرو الليثي، وتقوم لجنة التحكيم بتقسيمها على الفائزين بالإضافة إلى درع المهرجان وشهادة تقدير من رئيس المهرجان.

وأكد الإعلامي عمرو الليثي، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر، وتوثيق العلاقة بين المبدعين الشباب والوسط السينمائي في مصر.

وأوضح الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس المهرجان، أن نتائج المسابقة سوف تُعلن فى حفل افتتاح المهرجان، بحضور المتسابقين الفائزين بجوائز المهرجان.

يذكر أنه يقتصر الاشتراك على المتسابقين المصريين من الشباب الذين يكتبون لأول عمل، كما يُشترط فى السيناريو المقدم للمسابقة أن يكون مكتوبا باللغة العربية على الكمبيوتر، وألا يكون قد سبق مشاركته في أي مسابقة مماثلة داخل مصر أو خارجها، وأن يكون العمل الأول أو الثاني لصاحبه، على أن يتعهد بعدم تنفيذه قبل إعلان النتائج.

ويقدم المتسابق 3 نسخ ورقية للسيناريو المقدم، بعدد أعضاء لجنة القراءة بالإضافة لنسخة تحتفظ بها إدارة المهرجان، لتيسير عمل اللجنة، ونسخة إلكترونية من السيناريو على C.D للرجوع لها وقت الحاجة، ويقدم المتسابق سيرته الذاتية مطبوعة على الورق أو CD.

وتشكل إدارة المهرجان لجنة خاصة لتحكيم المسابقة من صناع السينما والنقاد والكتاب والمثقفين ويحدد المهرجان رئيس هذه اللجنة الذى ينظم العمل بها وطريقة تحديد الجوائز وترتيبها بالشكل الحيادي ويشترط أن لا يكون لأي عضو في اللجنة أي علاقة مباشرة بأى من المتقدمين للمسابقة.

ويمكن الاشتراك في هذه المسابقة بالتقدم لإدارة المهرجان لتقديم المستندات المطلوبة ودفع رسم اشتراك قيمته 200 جنيه، ويفتح باب الاشتراك اعتبارا من 20 إبريل 2019، على أن يكون آخر موعد لتلقي السيناريوهات نهاية شهر يوليو 2019، وتسلم السيناريوهات باليد بعد التأكد من توفر الشروط ولا يسمح بسحب أى من السيناريوهات المقدمة للمسابقة عرضها للتنفيذ بعد تقديمها لإدارة المهرجان وقبل الإعلان عن نتائجها النهائية.