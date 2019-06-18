قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن باتريك شاناهان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة طلب عدم تثبيته في منصب وزير الدفاع- بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز".

ورشح الرئيس الأمريكي، مارك إسبر وزيرا للدفاع بالوكالة.