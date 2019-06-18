تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش حضوره مؤتمر "المدن الأفريقية.. قاطرة التنمية المستدامة"، معرضًا يضم منتجات الحرف اليدوية والتراثية، من محافظات "الوادي الجديد، القاهرة، القليوبية، كفر الشيخ، وقنا"، وعدد آخر من المحافظات.

وأجرى مدبولي، جولة في جناح خاص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لعرض أبرز المشروعات، خاصة من المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وجناح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتوضيح جهود البرنامج في تقديم المساعدة والدعم في البلدان الأفريقية بهدف التنمية.

كما تفقد رئيس الوزراء، جناحًا خاصًا بمواصلات مصر لعرض نتائج هذه التجربة الإيجابية الناجحة في توفير وسائل انتقال حديثة للمواطنين في مصر.