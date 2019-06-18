كشفت الدكتورة سوزان القلينى، عضو المجلس القومى للمرأة مقرر لجنة الإعلام بالمجلس، أن صورة المرأة الإيجابية ظهرت فى أكثر من مسلسل خلال دراما رمضان، مؤكدة أن مسلسلات رمضان اهتمت بعرض صورة المرأة الناضجة، واهتمت بالمرأة فى الحضر أكثر من الريف، فيما لم تظهر المرأة السيناوية فى أى عمل.

وأضافت «القلينى»، خلال مؤتمر صحفى لعرض نتائج الرصد الإعلامى لدراما رمضان 2019، أن مسلسلات رمضان تناولت 12 قضية تتعلق بالمرأة، فى مقدمتها المشكلات الأسرية والعنف والعنوسة وتعدد الزوجات والخيانة الزوجية، مشيرة إلى أن دراما رمضان 2019 ركزت فى مجملها على قضية العنف الأسرى، كما أن تعدد الزوجات والعنوسة ظهرت فى أكثر من مسلسل وكأنها عائق أمام الفتاة.

وأضافت عضو المجلس القومى للمرأة: «ما زال صناع الدراما يتعاملون مع المرأة على أنها سلعة جنسية»، وتابعت: «لأول مرة تخرج المرأة بعيداً عن الأدوار النمطية ولأول مرة تغيب صورة المرأة النكدية».

وأشارت «القلينى» إلى أن اللجنة رصدت 754 مشهد عنف ضد المرأة فى مسلسلات رمضان، منها 388 مشهد عنف معنوى، مؤكدة أن الرصد لم يقتصر فقط على مسلسلات رمضان، ولكنه يشمل الإعلانات والبرامج، ووجهت الشكر لقناة «dmc» على مبادرتها بعرض مسلسل «زلزال» بلغة الإشارة، معربة عن أملها فى تطبيق هذه التجربة على جميع مسلسلات رمضان القادمة.