شهدت شوارع وميادين مدينة المحلة الكبرى في الغربية، مساء اليوم، زيارة وفد من أعضاء لجنة وزارة التنمية المحلية لعدد من المشروعات الخدمية وأعمال الرصف والإنارة وعدد من المناطق السكنية، للوقوف على آخر التطورات الجارية بنطاق المدينة العمالية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، بضرورة تفعيل غرف العمليات والتواصل بدوواين مجالس المدن والمديريات وغرف العمليات بلجنة وزارة التنمية المحلية على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وبسيون وقطور وكفرالزيات وسمنود والسنطة.

ورافق أعضاء اللجنة الوزارية، المهندس محمد سراج، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، والعميد خالد فوزي، رئيس حي ثان، والمحاسب مسعد داود، رئيس حي أول المحلة، ولفيف من القيادات التنفيذية وعدد من الشخصيات العامة.

وأفادت مصادر، داخل اللجنة الوزارية، أنها مارست دورها في متابعة عدد من المشروعات الخدمية وعلى رأسها مصنع تدوير القمامة والقائم على مساحة 10 أفدنة ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي وأعمال الرصف بشوارع الفرعية والرئيسية، وتم إعداد تقرير رسمي حول أداء جهاز النظافة وتقييم شامل لمستوى المشروعات، التي يجري إنشاؤها قبيل افتتاحها الرسمي تزامنا مع احتفالات المحافظة بأعياد ثورة 30 يونيو في الفترة المقبلة.