أعلنت السلطات المكسيكية مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر تحطم مروحية في ولاية مكسيكو جنوب البلاد.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن السلطات المكسيكية، أن الطيار هو من لقي مصرعه إثر الحادث، بينما أصيبت 3 نساء، مشيرة إلى أنه تم إطلاق نار نحو قوات الشرطة التي سارعت إلى مكان الحادث.

وقال مسؤول أمني بولاية مكسيكو الجنوبية، حسبما ذكرت "فوكس نيوز"، إن الضباط الذين تعاملوا مع الحادث عثروا على المروحية المحطمة، ووجدوا إلى جانب ذلك أشخاصا مسلحين داخل عدد من الشاحنات.

وأضاف المسؤول الأمني، أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين المسلحين وقوات الشرطة، إلا أنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.

ولا تزال السلطات المكسيكية تحقق في سبب سقوط الطائرة.