شارك في حرب الخليج.. من هو مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي الجديد؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن باتريك شاناهان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة طلب عدم تثبيته في منصب وزير الدفاع، مرشحًا مارك إسبر وزيرا للدفاع بالوكالة.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن وزير الدفاع الأمريكي الجديد.

- مارك توماس إسبر، سياسي أمريكي ومدير تنفيذي لعدة شركات.

- تخرج من مدرسة "لوريل هايلاندس" الثانوية عام 1982، وحصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة من أكاديمية الولايات المتحدة العسكرية في عام 1986.

- حصل إسبر على الماجستير في الإدارة العامة من كلية "جون كينيدي" للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد في عام 1995 ودكتوراه في الفلسفة من جامعة "جورج واشنطن" في عام 2008.

- عمل كضابط مشاة في الفرقة 101 المحمولة جوًا في حرب الخليج 1990-1991.

- يشغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة منذ عام 2017.

- شغل منصب نائب رئيس العلاقات الحكومية في "رايثيون"، وهي شركة أمريكية متخصصة في أنظمة الدفاع وتعد واحدة من أكبر 10 شركات من نوعها في العالم.

- حصل على من ميداليات الخدمة العسكرية الأمريكية، مثل نجمة برونزية، شارة المشاة القتالية.

- عمل كزميل في الجيش في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون، وانتقل إلى الحرس الوطني لجيش مقاطعة كولومبيا وفي وقت لاحق في الجيش الاحتياطي، وترقى إلى رتبة مقدم.