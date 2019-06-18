قرر الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، تخصيص 8 أكشاك لضحايا ومصابي قرية المنيرة التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، المعروفين بـ"شهداء لقمة العيش"، والذين راحوا ضحية تهوّر سائق سيارة نقل ثقيل على طريق الحسانين بالجيزة، كما وافق المحافظ على صرف إعانة عاجلة قدرها 5000 جنيه لكل حالة وفاة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع المهندسة رحاب المزين، رئيس مدينة القناطر الخيريّة، والنائب حاتم عبدالحميد، بخصوص بحث تخصيص مساعدة لأسر الضحايا والمصابين.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسينى، رئيس مباحث مركز القناطر، بوقوع حادث تصادم مروع على طريق "القناطر - المناشي"، وبالانتقال تبين حدوث تصادم بين جرار زراعي محمل بالعمالة الزراعية من قرية المنيرة بالقناطر للعمل بمزارع البصل مع سيارة نقل ثقيل أمام قرية الحسانين على طريق "المناشي - القناطر".

وأسفر الحادث عن مصرع 5 عمال تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، وإصابة 3 آخرين بكسور وجروح، وجرى نقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحادث، وحُرر محضر بالواقعة.